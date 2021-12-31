استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب مفترق حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، وذلك وفق ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، في أراضي عام 1948، نقلا عن مصادر إسرائيلية.



وكان الشاب أصيب بجروح حرجة صباح اليوم، حيث ذكرت مصادر طبية، بأن الشاب أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله ونقله إلى إحدى المستشفيات في أراضي عام 1948، ليعلن لاحقا عن استشهاده.



وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب أمير عاطف ريان من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت.