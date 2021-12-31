مفيد فوزي: محمد صلاح رمز مصري مشرف

أشاد الإعلامي مفيد فوزي، بمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي قائلًا: "رمز مصري مشرف".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "أعاتب على انحصار أفراحنا على كرة القدم، أنا كنت بلعب ظهير أيمن أيام الكرة الشراب".

وعن احتفالات رأس السنة، قال فوزي: "كنت أتأمل دائما أحمد رمزي، فعلى قدر ما يبدو أنه اجتماعي إلا أنه انطوائي جدا في المناسبات، وبالنسبة لأحمد زكي كان منطويا طول العمر، الفنانة رغدة الوحيدة التي كانت تخرجه من هذه الحالة".

وأضاف: "في إحدى زياراتي لإحدى السينمات في اليونان أخبروني أنهم يعتبروني محمود مرسي وأحمد زكي أكبر نجمين بمصر".