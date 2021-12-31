رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ناعيا جابر عصفور: فقدنا قامة ثقافية وأحد رموز الفكر والأدب

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وقال جلال: "فقدنا قامة كبيرة من قامات الثقافة، ورمزًا من رموز الفكر والأدب والنقد الأدبي، تخرج على يديه العديد من الأجيال، وأثرى المكتبة الثقافية في مصر والعالم العربي بالعديد من المؤلفات والمقالات والأبحاث والترجمات".

وولد الدكتور جابر عصفور في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل معيدًا بالقسم، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1973، عين أستاذًا النقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية آداب القاهرة، وترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووزيرًا للثقافة.