مدير مستشفيات طب قصر العيني يتفقد الطوارئ ووجبات المرضى

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تفقد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات طب قصر العيني جامعة القاهرة، مستشفى الطوارئ وعدد من الأقسام، للوقوف على وضع المرضى.

واستمع صلاح خلال جولته إلى شكاوى ومقترحات المرضى وكذلك الأطباء والتمريض، ووجه بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التباعد الاجتماعى ودخول المرافقين مع المرضى بدون ماسكات بية أو بدون الكشف عن حصولهم على اللقاح.

وقال مدير المستشفيات إن فريق مكافحة العدوى يتابع على مدار اليوم عمله بهدف تنفيذ أكثر من دورة تعقيم لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

كما تفقد صلاح أماكن تخزين وجبات المرضى وذويهم ونبه على ضرورة الالتزام بضوابط الصحة العامة والنظافة الشخصية أثناء إعداد وجبات الطعام.