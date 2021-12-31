كوريا الجنوبية: أقراص كوفيد-19 ربما تكون متاحة خلال أسبوعين

ذكر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيوم، اليوم الجمعة، أن الأطباء ربما يبدأون في وصف أدوية، تؤخذ عن طريق الفم، لعلاج مرضى كوفيد-19، بالنسبة للمرضى، المعزولين داخل منازلهم، خلال أسبوعين من الآن.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن كيم قوله، خلال زيارته إلى مركز سول الطبي إن الأقراص ستساعد في التعامل بشكل أفضل، مع المرضى وتحسن الخدمات الطبية.

ويتلقى حاليا، حوالي 30 ألف شخص مصاب، علاجا في المنزل وقال كيم إن العلاج داخل المنزل، يصبح أمرا معتادا.

وكشف النقاب عن خطط لزيادة عدد المنشآت الطبية، التي تشرف على المرضى داخل منازلهم، إلى 300 وضمان توفير أكثر من 70 من مراكز علاج العيادات الخارجية.

وتعهد كيم ببذل المزيد من الجهود لتسهيل نظام النقل في حالات الطوارئ، لضمان رعاية طبية على مدار الساعة وإدخال المرضى إلى المستشفيات.

وأعرب عن أمله في أن تتغلب بلاده بشكل كامل على الجائحة وتستقر الحياة الطبيعية بشكل كامل في العام الجديد.

وقال إن الحكومة ستمدد القواعد المشددة للتباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين إضافيين حتى منتصف يناير، وسط جهود لخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الخطير واحتواء انتشار المتحور أوميكرون.

وتطبق الحكومة قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي منذ 18 ديسمبر الجاري بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وكان من المفترض في الأصل أن تنتهي القيود يوم الأحد المقبل ، ولكن مع القرار الأخير ، سيجري تطبيقها حتى 16 يناير.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا اليوم الجمعة 4875 حالة جديدة، من بينها 269 إصابة بالمتحور أوميكرون ليرتفع إجمالي الاصابات بالمتحور إلى 894 حالة، بالإضافة إلى 108 حالات وفاة.