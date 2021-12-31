إطلاق سراح جندي ألماني اعتقل بعد نشره فيديو تهديدي على الإنترنت

أطلقت السلطات الألمانية سراح جندي في الجيش الألماني كان قد اعتقل عقب نشره فيديو على الإنترنت يوجه فيه تهديدات للدولة بسبب سياسة مكافحة جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الادعاء العام في مدينة تراونشتاين لم ير أسبابا للاحتجاز في هذه القضية، حيث لا يفترض الادعاء العام أن الرجل يشكل خطرا كبيرا.

وفي المقابل، أوضح المتحدث أنه سيُجرى مواصلة التحقيق ضد الرجل بتهمة الاشتباه في التحريض علانية على ارتكاب جرائم.

وتم القبض على الجندي مساء أمس الخميس في وسط مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، حيث تمركز عدد من أفراد الشرطة بعدما اتضح أن الجندي قد يكون متواجدا هناك.

وتواجدت الشرطة مساء الخميس في ميدان "أودينسبلاتس"، حيث كان الجندي، مع حوالي عشر سيارات شرطة، وتحققت من هوية المارة، ولم تسمح لأي مجموعات بالتواجد في الميدان. وكان يُخشى ظهور أنصار للجندي أو متظاهرين معارضين لإجراءات كورونا هناك. لكن الساحة بقيت فارغة ولم يتجمع أنصار للرجل. وطردت الشرطة من الميدان رجلا ادعى أنه جندي وزميل للمعتقل.

وقبضت الشرطة على الرجل، الذي وصف نفسه في الفيديو على أنه سيرجنت ميجور، ونقلته إلى مقر رئاسة الشرطة في منطقة أوبربايرن زود، حيث تُجرى التحقيقات.

وفي مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة طالب الرجل، من بين أمور أخرى، الدولة بالتراجع عن تدابير مكافحة كورونا وكذلك بالتراجع عن إلزام الجنود بتلقي التطعيم. وقال في الفيديو: "هذا تحذير"، مشيرا إلى أنه ينتطر تصريحا من الدولة بهذا الخصوص "بحلول الغد"، أي يوم الخميس. وجاء في نص مصاحب للفيديو أنه يتعين استعادة "النظام الدستوري"، وأن "الجنود مستعدون لإجراء حوار حتى الساعة الرابعة مساء غد".

وكتبت وزارة الدفاع الألمانية أمس على "تويتر": "ينتشر حاليا مقطع فيديو لجندي مزعوم على الإنترنت، والذي تمت مشاركته هنا كثيرا". وأضافت الوزارة أن الفيديو يحتوي على تهديدات غير مقبولة ضد دولة القانون. وكتبت: "يجري بالفعل دراسة العواقب المترتبة على ذلك ". ولم ترغب متحدثة باسم الوزارة في تقديم أي معلومات أخرى لأسباب قانونية.

وكتبت وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت لاحقا على تويتر: "يحتاج الجيش الألماني إلى أناس متدبرين ومستقيمين، يلتزمون بشدة بدستورنا. أي شخص لا يشارك هذا الموقف ليس له مكان في جيشنا!".

وقال خبير التطرف اليميني ووسائل التواصل الاجتماعي، يوزيف هونلبورجر إن الرجل كان قد هدد في الماضي بممارسة العنف بسبب تدابير كورونا، ودعا إلى القتال.