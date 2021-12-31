وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع في المحافظات على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وشدد شعراوي -في بيان اليوم - على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح شعراوى أن التقرير الذي تلقاه من غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار غزيرة على مدن نبروه وطلخا والكردي بمحافظة الدقهلية، وسقوط أمطار متوسطة في محافظات كفرالشيخ والبحيرة والفيوم ، ومدينتي العريش ونخل بمحافظة شمال سيناء، وفي أبو تلات وأكتوبر بنطاق حي العجمي بالإسكندرية ، ومركزي العلمين والحمام بمحافظة مطروح .

وسقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على محافظات القاهرة والجيزة و بورسعيد، ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، ومدينتي مرسى مطروح و السلوم بمحافظة مطروح، وأحياء وسط و شرق و برج العرب والمنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول و ثان و الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ولا يوجد تراكمات مياه ، ولا خسائر ناتجة عن الأمطار ، و تراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى ٣ امتار فى الاسكندرية.

وأشار إلى أن باقي المحافظات تشهد طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية، وبارد على القاهرة الكبرى والوجه القبلي ، ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.

وأكد شعراوي على استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.