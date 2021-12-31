عروض فنية ومحاضرات احتفالا بالعام الجديد في ثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، احتفالا بالعام الجديد.

وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرضا فنيا وتبلوهات غنائية راقصة منها: "التنورة، التحطيب، السحجة"، والفرقة من تدريب الفنان سيد توني.

ونظم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية مع طلاب مدرسة الشهيد الرائد محمد حامد عبد الحكيم، ورسم وتلوين بالألوان الخشب مع الفنان إيهاب نادي، كما نظم بيت ثقافة بني مزار معرضا لنتائج الورشة الفنية "الكريسماس" مع الفنانة شيرين عادل، وأعد بيت ثقافة سمالوط ورشة بمناسبة الاحتفال بالكريسماس مع طلاب مدرسة سمالوط الابتدائية بنات ٢، تنفيذ علي عمر زيدان وأحمد فرغل محمد، بجانب عرض لفيلم سينما الأطفال بعنوان "كوكو".

ونفذ بيت ثقافة العدوة محاضرة للأطفال بعنوان "حسن الخلق" حاضرها خالد غريب، وتحدث عن معنى الخلق الحسن يدل على سماحة النفس وكرم الطبع، ويحول العدو إلى صديق، ويصلح ما بين الإنسان وبين الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يُصاحب من ساء خلقه، ومن لا يملك نفسه لا عند الغضب، ولا عند الشهوة، ولذلك جاء في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة و الكثير من الأحاديث والآيات التي تحث المسلمين على حسن الخلق بينهم، وتبين لهم الكثير من الأخلاق الإسلامية.

وأقامت مكتبة طمبدى الثقافية ورشة فنية إبداعات حرة ورسم عن الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة تدريب عزيزة مشرى، والتي تستمر حتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، وقدمت مكتبة الروضة الثقافية محاضرة تثقيفية مع طلاب مدرسة عمر بن الخطاب بالروضة بعنوان "البيئة" حاضرها بدري جلال حلمي، وتحدث عن أهم ملوثات البيئة وكيفية الحفاظ عليها.