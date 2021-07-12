الرئيس الصيني يتعهد بمواجهة المخاطر التي قد تعوق تقدم بلاده فى كلمته بمناسبة العام الجديد

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بمواجهة المخاطر الذي يمكن أن تعوق مسيرة بلاده نحو التقدم لدى دخوله عام سياسي محوري بشمل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي ألقت جائحة كورونا بثقلها عليها.

وقال شي في خطاب موجز للشعب الصيني بمناسبة العام الميلادى الجديد: "إن إدراك التحديث العظيم للأمة الصينية لن يكون مهمة سهلة، ولن يحدث بين عشية وضحاها، أو عن طريق ضجة كبرى "، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف "لابد أن نأخذ دوما بنهج طويل الأمد، وأن نضع المخاطر المحتملة نصب أعيننا، ونحافظ على التركيز الاستراتيجي والتصميم، وتحقيق (إنجازات) واضحة وعظيمة والتعامل مع ما هو حساس وبالغ الصغر ".

وتدخل الصين فترة مشحونة سياسية بينما يستعد شي /68 عاما/ لمؤتمر ينعقد مرتين كل عقد للحزب الشيوعي، يتوقع أن يفوز خلالهما بفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة.

ويأتي المؤتمر الذي من المحتمل أن يعقد في الخريف المقبل عقب جهود للحزب الحاكم على مدار السنة الماضية للاحتفال بذكرى تأسيسه المئة وإعلان قرار يرسخ وضع شي كزعيم على غرار حكام سابقين تولوا السلطة مدى الحياة، مثل ماو تسي تونج ودينج شياو بينج.





