الصين تعاقب من يحاول تجنب إجراءات وقيود كورونا في شيان

فرضت السلطات الصينية عقوبات على من يحاول تجنب أحدث إغلاق بسبب كوفيد- 19 في مدينة شيان (وسط الصين)، حيث طالب مسؤول بارز بفرض "إجراءات صارمة" للحد من تفشي كورونا في المدينة البالغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء سون تشونلان إن السلطات المحلية تحتاج إلى تبني إجراءات "هادفة وصارمة" لتحسين قيود الحجر الصحي، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وسجلت البلاد 166 إصابة محلية أمس الخميس، من بينها 161 في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام عن سون قولها إن الوضع في شيان متأزم ومعقد. ودعت سون الحكومة إلى تعزيز جهود تتبع الحالات.