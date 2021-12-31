قال المطرب أحمد عدوية، إنه لا يتابع الجدل المثار على أغاني المهرجانات في الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس: "لو في حاجة حلوة من (أغاني المهرجانات) بسمعها".

وأشار إلى أنّ الراحل مأمون الشناوي كان أكبر شاعر في مصر، وتابع: "(مأمون) قالي بنفسه إيه الحلاوة دي يا ولد.. مأمون اللي اشتغل مع أم كلثوم وعبد الحليم (حافظ) وأنا كنت لسه في بداياتي".

من جانبه، تحدّث المطرب محمد عدوية عن والده قائلًا: "أنا قاعد مع أسطورة.. هو أخف في الدنيا.. هو مش بس أبويا.. هو أبويا وصاحبي".