الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم مواصلة وقف تصدير أسلحة للسعودية

تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة مواصلة وقف تصدير أسلحة للسعودية العام المقبل، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستسمح، على غرار الحكومة السابقة، بتطبيق استثناءات بالنسبة لمشروعات مشتركة مع دول حليفة.

جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية، التي يقودها نائب حزب الخضر روبرت هابيك، على استفسارات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما ضمت الحكومة السابقة - تحت زعامة أنجيلا ميركل - التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكانت حكومة ميركل أصدرت قرارا بوقف توريد أسلحة إلى السعودية في تشرين ثان/نوفمبر 2018، ومددت ذلك عدة مرات، لتنتهي فترة سريان آخر تمديد بانتهاء اليوم الجمعة، 31 كانون أول/ديسمبر 2021.

وينص القرار على أنه لا يزال من الممكن توريد مكونات للأسلحة ذات الإنتاج المشترك لعدم عرقلة مشاريع تسليح مع شركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا أو بريطانيا. على سبيل المثال، تم السماح بالمشاركة بمكونات من ألمانيا لتوريد مقاتلة "يوروفايتر" للسعودية.

وعندما سُئلت وزارة الاقتصاد عما إذا كان سيتم تمديد هذه اللائحة، ذكرت أن ما يسمى بـ"بند اليمن" في اتفاقية الائتلاف الحاكم سينطبق على السعودية. وجاء في هذا البند: "نحن لا نُصدر تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا يشمل أيضا المشاريع المشتركة، قالت الوزارة: "لا توجد حاليا قرارات ذات صلة"، ورفضت الوزارة التعليق على "وضع افتراضي".