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نشرت وزارة الداخلية مقطعاً مصورا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يرصد جهود الأجهزة الأمنية المختلفة في التعامل مع تداعيات الأمطار التي شهدتها معظم محافظات مصر اليوم الجمعة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، سيارات إغاثة على الطرق السريعة والطرق الرابطة بين المحافظات للتعامل مع التقلبات الجوية.

كما نسقت الإدارة العامة للمرور مع الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفعّلت أيضا أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.



