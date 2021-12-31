إجراءات أمنية بكنائس الوادى الجديد استعدادا لقداس واحتفالات رأس السنة

استعدت الكنائس المختلفة بالوادى الجديد للإحتفال برأس السنة الميلادية اليوم الجمعة، وذلك على مستوى الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، حيث تشهد الكنائس توافدا للأقباط لآداء الصلوات وحضور القداسات والإحتفال برأس السنة الميلادية.



وقال القمص برثولماوس، راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة، إنه سيتم إقامة صلوات وقداسات وإحتفالات بمناسبة رأس الميلادية، ويترأس القداس الأنبا ارسانيوس اسقف الوادي الجديد والواحات، بمقر مطرانية الأقباط بالوادى الجديد بحضور شعب الكنيسة وخورس الشمامسة والآباء الكهنة ، وسط الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.



وفى نفس السياق، ستقام صلاة القداس الإلهي فى رأس السنة الميلادية بمقر كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة.



وتشهد كنائس المحافظة إجراءات أمنية مشددة في الشوارع المؤدية لها والمحيطة بها، حيث تم فرض طوق امنى ووضع حواجز وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط الكنائس وذلك لضمان تأمينها وتوفير المناخ الملائم للأقباط اثناء الاحتفالات وآداء الصلوات وحضور قداس رأس السنة الميلادية.