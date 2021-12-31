قال المطرب عاصي الحلاني، إنّ بداية ارتباطه بزوجته كانت مطالبته لها بالمشاركة معها في كليب لأغنيته "واني مارق مريت"، بينما كانت هي ملكة جمال لبنان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة "on": "صورنا الكليب وبعد كده ظبطت الدنيا وبدأت حياتنا مع بعض".

ووصف الحلاني نفسه بأنه "غيور"، لكنه يحاول الظهور بغير ذلك، ويعمل على إخفاء مشاعره.





وخلال الجزء الأول من المقابلة، تحدث الحلاني عن ابنته ماريتا بعد غنائهما سويًّا قائلًا: "أنا فخور بها وبكل ما قدّمته.. فهي مجتهدة وشاطرة ودقيقة في كل شيء".

من جهتها، قالت ابنته: "الغناء مع فنان كبير مثل (عاصي الحلاني) هو شيء كبير ويستدعي الخوف.. ليس لأنه الأب لكنه لأنه عاصي الحيلاني".