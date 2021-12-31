ضبط 3 متهمين بسرقة 8 مساكن بمفتاح مصطنع في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، عاطلين "2 منهما لهما معلومات جنائية مُسجلة"؛ لاتهامهم بتكوين تشكيلًا ارتكب 8 وقائع سرقة مساكن، بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود معلومات سرية حول تكوين 3 أشخاص، تشكيلًا تخصص نشاطه في سرقات المساكن، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة سيدي جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة عبارة عن 8 شقق، وذلك في نطاق دائرتي قسمي شرطة "سيدي جابر والعطارين".

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات، لدى عميلهم، عاطل "سيئ النية" مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأمكن ضبطه، وأرشدوا عن سيارة أجرة "تاكسي" ودراجة نارية كان يتم استخدامهما في نقل المسروقات.

تم التحفظ على المضبوطات؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسليمها لأصحابها، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.