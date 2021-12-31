يرى رضا عبد العال، نجم الأهلي الزمالك الأسبق، أن الزمالك فاز بالدوري بـ«العناية الإلهية» على حد وصفه، وأن البطولات التي فاز بها الأهلي في عام 2021 كانت وليدة الحظ.

كما أشار رضا إلى أن الإيفواري رزاق سيسيه يستطيع تعويض المغربي أشرف بن شرقي، حال رحيله عن صفوف الفريق.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «سيسيه لاعب مميز ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية.. أنصح كارتيرون بإشراك سيسيه خلال الفترة المقبلة حال عدم تجديد عقد بن شرقي».

وأضاف: «بصمات كارتيرون لم تظهر مع الزمالك، وفاز بالدوري مع القلعة البيضاء بالعناية الإلهية، وليس لخبراته الفنية أو الخططية».

وتابع: «بطولات الأهلي في عام 2021، جاءت بالحظ مع بيتسو موسيماني، وليس بالإمكانيات الفنية، فهو مدرب محظوظ».

وأتم: «ما يدهشني من موسيماني هو طريقة لعبه وخاصة الدفع بثلاثي في وسط الملعب، وهو السبب فى المستوى المتواضع لحسين الشحات، يجب عدم مشاركته وجلوسه على دكة البدلاء».