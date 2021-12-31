نائب رئيس مدينة إسنا بالأقصر تتفقد مشروعات حياة كريمة بالكيمان

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تفقدت المهندسة صباح منصور، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، تنفيذ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية الكيمان ومجمع الخدمات الحكومية، والأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابعت "منصور" أعمال تطوير وحدة الشئون الاجتماعية وأعمال تركيب خطوط الكهرباء، وأعمال إنشاء كوبري مدخل نجع غريب.

وقالت إن المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروي الكيمان هي مجمع مصالح حكومية يضم مركزا تكنولوجيا، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وسجلا مدنيا، وشهرا عقاريا، وحدة محلية مجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي.

وأشارت إلى إنشاء مركز شباب مكون من طابقين، بجانب تنفيذ أعمال إنشاء مجمع خدمات زراعية بقرية الكيمان، وإنشاء مركز إسعاف الكيمان الصحراوي ،وتطوير مركز إسعاف الكيمان بالطريق الزراعي.