 السلطات النمساوية تحذر من 19 حالة كورونا بين مدربي التزلج بمقاطعة تيرول - بوابة الشروق
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السلطات النمساوية تحذر من 19 حالة كورونا بين مدربي التزلج بمقاطعة تيرول

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 8:05 م | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 8:05 م

تم تسجيل 19 إصابة بكورونا في منتجع تزلج بمقاطعة تيرول النمساوية ، بين مجموعة من مدربي التزلج.

وأصدرت سلطات مقاطعة تيرول نداء للمخالطين المحتملين اليوم الجمعة، حيث أقامت المجموعة المؤلفة من هولنديين في معظمها في عدة أكواخ بجبال الألب وزارت مطاعم في كيرشبرج و كيتسبول.

وذكرت السلطات أنه يجب على كل من زار حانة في منطقة كيرشبرج خلال تلك الفترة أن يجرى فحصا لتفاعل البوليمراز المتسلسل المعروف باسم " بى سى آر " من قبيل الاحتياط.

كما يجب أن يتابعوا صحتهم لأسبوعين ويتجنبوا التجمعات وأن يضعوا كمامات من فئة "إف إف بي 2" ذات الكفاءة العالية .

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