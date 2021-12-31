محافظ الغربية يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قرارا بتعطيل الدارسة غدا السبت، الأول من يناير 2022 بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصا على سلامة الطلاب، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.



وشمل القرار الطلاب والمعلمين، وتستثنى منه القيادات الإشرافية وفقا لاحتياجات العمل التي يحددها مديرو الإدارات.



وأهاب المحافظ بالمواطنين البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما أهاب بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.