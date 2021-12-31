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أمريكا: إجمالي الإصابة بكورونا يتجاوز 54 مليون في أمريكا

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 3:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 3:14 ص

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 1551 عصر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك لتصل إلى 1ر54 مليون، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 6ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 44ر5 مليون حالة، بزيادة بنسبة 8ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية نيو جيرسي زيادة بنسبة 7ر5 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 58ر1 مليون.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 373 وفاة.

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