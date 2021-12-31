المؤشر الرئيسي يرتفع 13% في الربع الأخير من العام

ارتفع المؤشر الرئيسي في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة ملحوظة وفاقت مكاسبه 13.6%، وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 13.62%، وأغلق ربع العام الرابع والأخير عند مستوى 11949.18 نقطة، مع توقعات بتجاوزه 12 ألف نقطة قريبا.

وفي المقابل هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إي جي إكس 70 بنسبة تزيد عن 19%، وهي 19.13%، مغلقا المدة الماضية عند مستوى 2201.8 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد تعرضت لأزمة حادة انعكست سلبا على أداءها في 2021، وهو قرار فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية بدءا من يناير المقبل.

قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع قناة "العربية"، في نوفمبر الماضي، إن المؤسسات العالمية تشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال فترة الجائحة، ولكن هذا لا ينعكس على أداء الأسهم.

وذكر أن السوق المصرية هي ثالث أسوأ سوق خلال 2020 وهي الأسوأ خلال 2021، حسب ما أفادت تقارير نشرتها وكالة أنباء عالمية، وهذا يدعو إلى تحرك سريع للخروج من الأزمة.

ويرى فتح الله أن المستثمر كان مضطرا أن يتعامل مع السوق وفي ظل عدم وجود طروحات جديدة أو دعم أو إنصاف في موضوع الضرائب.

وأفاد فتح الله أن السوق يحتاج إلى وقفة لعلاج المشاكل، كما تحتاج البورصة إلى الدعم وفهم طبيعة العمل من قبل المجموعة الوزارية الاقتصادية.