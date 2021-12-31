شركة المترو تجتاز مراجعات المنح للحصول على شهادتي الأيزو في مجالي إدارة الجودة والصحة المهنية

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اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مراجعات المنح للحصول على شهادة الإيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزي تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة وذلك للخطين الأول والثاني من خلال شركة Otabu Global Services Private Limited الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل كامل الوزير، بالتحسين المستمر والمستدام لبيئة العمل والارتقاء بمستوى الجودة لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو سبق وحصلت العام الماضي على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي للشركة، إذ تقوم الشركة بشكل مستمر بناء على توجيهات وزير النقل بالارتقاء بمستوى الصيانة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، فضلا عن إجراء المراجعات اللازمة للحصول علي شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركة للخطين الأول والثاني "طرة البلد وشبرا الخيمة" خلال الشهر المقبل.



