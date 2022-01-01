تامر حسني يفجر مفاجأة: «قلدت صوت بهاء سلطان في أغنية راجعلي ليه»

فجر الفنان تامر حسني، مفاجأة بشأن غنائه مع بهاء سلطان في دويتو «راجعلي ليه»، مشيرًا أن الأغنية بأكملها تم تسجيلها بصوته وقلد صوت الفنان بهاء سلطان وتعارفت بين الجمهور أنها مشاركة بينهما.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الجمعة، أن الأغنية تم تسريبها و لم يطرحها، متابعًا: «نصر محروس مصدقش أن الصوتين في الدويتو أنا اللي بغني».

وتابع، أن بهاء سلطان بعد تسريب الأغنية كان على تواصل معه سائلًا عن كلمات الأغنية بعد طلب الجمهور له بغنائها، مضيفًا: «بهاء سطان مكانش يعرف كلمات الأغاني ولا اللحن بتاعها، بس أثرت في الجمهور».

واستكمل، أنه قلد صوت الفنانة سوسن بدر في إحدى المشاهد بفيلم "إلا أنا"، وذلك بسبب ظروف سفرها، متابعًا: «الفنانة سوسن بدر سافرت وكان لازم نخلص المشهد دا فحاولت أقلد صوتها وسجلت الصوت مكانها وطلع مطابق».

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم "إلا أنا"، بطولة كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.