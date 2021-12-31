مصطفى الفقي يروي قصة اتصال مبارك بسكرتير الملك فهد بالخطأ

روى المفكر والسياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي، واقعة طريفة لاتصال هاتفي أجراه الرئيس الراحل حسني مبارك مع الشيخ محمد بن سليمان سكرتير الملك (الراحل) فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الأسبق بطريق الخطأ.



وقال خلال لقائه ببرنامج "السطر الأوسط" على شاشة "mbc": "كنت جالسًا مع مبارك وكان يحب الاستئناس بحديثي في وقت الفراغ.. سألني إن كان الخمر حرامًا فأجبته بأن هناك اختلافات في الآراء، ويقولون إن السُكر الحرام وليس الشرب في حد ذاته.. (مبارك) قالي «إنت زنديق»، ونادى على جمال عبد العزيز وطالبه بالاتصال بـ الشيخ محمد".



وأضاف: "مبارك كان يقصد الشيخ محمد نجيب واعظ القوات الجوية لكن التاني (جمال عبد العزيز) فهم إنه يتصل بالشيخ محمد بن سليمان سكرتير الملك فهد.. ومبارك تواصل معه على أنه محمد نجيب".



وأشار إلى أنّ مبارك لاحظ ما حدث، فقال: "أهلا يا شيخ محمد.. أنا صحيت الصبح خادم الحرمين جه على بالي فعاوز أسأل عليه فتحياتنا له".



وتابع: "بعد الاتصال قال يا بني آدمين يا أغبياء.. أنا بقول الشيخ محمد، ما إنتو شايفين السياق اللي بنتكلم فيه، بنتكلم في الشرب وعاوزين ناخد الفتوى الصحيحة".



وأكمل: "جمال عبد العزيز قالي إنت جايبلنا الدوشة دايما.. لازم تتفلسف وتدخلنا في مشاكل ونتشتم بسبلك".



