أسوان: تحرير 1997 محضرا صحيا وغلق 121 منشأة تجارية خلال 2021

أعلن وكيل وزارة الصحة باسوان الدكتور إيهاب حنفي عن تحرير 1997 محضرا صحيا، عقب المرور والتفتيش على 2290 منشأة مختلفة لبيع وتداول وتخزين المنتجات الغذائية خلال عام 2021.

وقال وكيل الوزارة - في تصريح صحفي - إن المجهودات التي نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية على مدار عام 2021، بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ أسهمت في إصدار قرارات بإغلاق لـ 121 منشأة تجارية مخالفة لعدم وجود تراخيص.

وأشار حنفي إلى أنه جرى كذلك خلال 2021، إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، والتي بلغت نحو 29 ألفا و 362 كيلو جراما، و7 آلاف و 110 لترات من المواد الغذائية؛ وهو الذى توازى مع إصدار 4289 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية .