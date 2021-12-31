وزيرا خارجية النمسا والتشيك يبحثان تطورات أزمة الجائحة ورئاسة براغ للاتحاد الاوروبي

بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج اليوم /الخميس/ في براغ مع نظيره التشيكي الجديد يان ليبافسكي، تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين في مكافحة وباء كورونا واحتواء متغير " اوميكرون " اضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين الجارتين.

وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم من براغ - إنه يجب أن تظل الحدود مفتوحة بين البلدين حتى لا يتأثر الاقتصاد ولا حركة عشرات الآلاف من المسافرين سلبًا في رحلاتهم إلى العمل فى البلدين.

ولفت الوزير النمساوي إلى مباحثاته مع نظيره التشيكي حول ترتيبات رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي القادمة لجمهورية التشيك في النصف الثاني من عام 2022، مشيرا إلى أن النمسا لديها آمال كبيرة على رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير على أن التشيك هي شريك يمكننا الاعتماد عليه؛ مما يجعل التعاون في قضايا مثل دعم دول غرب البلقان ومكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خيارًا جيدًا.

وأضاف الوزير قائلا: "لدينا جوار كبير وصداقة مع جمهورية التشيك، لكننا على خلاف دائم بشأن موضوع الطاقة النووية، ونعتبر أن الطاقة النووية هي قنبلة موقوتة بالنسبة للنمسا".