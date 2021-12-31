سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم قطاع الثقافة في ألمانيا بطلبات للصندوق الخاص للحكومة الاتحادية للحصول على مساعدة مالية تصل إلى 65ر1 مليار يورو (9ر1 مليار دولار)، حسبما أفاد موقع بيونير الالكتروني الإخباري اليوم الخميس.

واستندت الأرقام إلى تقرير للمفوض الاتحادي للثقافة والإعلام، تم نشره في 14 ديسمبر الجاري.

وأكد متحدث باسم وزيرة الثقافة الجديدة كلوديا روث، هذه البيانات.

ووفقا للتقرير الصادر في منتصف ديسمبر، وصلت طلبات الدعم المالي إلى 795 مليون يورو، وتشمل إقامة نحو 23400 فعالية.

وتعلق حوالي نصف الطلبات بحفلات ومهرجانات، و40% أخرى كانت لمسارح خاصة ودور السينما.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات التعويض لإلغاء ألفي فعالية رئيسية 859 مليون يورو.

وأقامت الحكومة الاتحادية صندوقا للثقافة بقيمة 5ر2 مليار يورو في بداية الجائحة لدعم الفعاليات الأصغر ولتعويض حالات الإلغاء جراء فيروس كورونا.