كشف الإعلامي مفيد فوزي، ذكرياته مع المشاهير خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، وكيف يستقبل كل منهم تلك الليلة.

وروى مفيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "عبد الوهاب كان يجلس مع نهلة في ليلة رأس السنة وأول اتصال يستقبله يأتي من أنيس منصور، ثم موسى فهمي، ونادية لطفي"، مشيرا إلى أن الهاتف كان نمط حياة بالنسبة لـ عبد الوهاب.

وأضاف: "كمال حسين كان يهاتف في رأس السنة كل من نبيلة عبيد ويسرا وليلى علوي، ويقدم لهن التهاني لأنهن صديقاته"، مشيرا إلى أن نجيب محفوظ كان يقول له إنه يجلس مع ذاته في ليلية رأس السنة لأنه يميل إلى الوحدة.

وأكد فوزي أنّه أجرى في باريس حوارا مع عمر الشريف وسأله عن حضور أصدقائه له في ليلة رأس السنة، ليجيب الأخير بأنّ ضيوفه يأتون في المنزل ويعد لهم الطباخ الطعام لكن الشريف يكون خارج المنزل ولا يعود إلا حينما يغادر الجميع.

