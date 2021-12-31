أنوار خافتة وموسيقى هادئة وديكورات في ولائم طعام رأس السنة

احتفلت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، برأس السنة الميلادية الجديدة 2022، وسط إجراءات احترازية لمجابهة وباء فيروس كورونا، وتنافست الفنادق في ابتكار ديكورات جديدة لولائم الطعام وإعدادها بطريقة تجذب السائحين.

قال أحمد السيد، مدير مطعم بأحد الفنادق، إن جرى إعداد ولائم الطعام بشكل يضيف للاحتفال برأس السنة رونقًا وبهجة لدى السائحين، وجرى طهي كافة أنواع الأطعمة التي تفضلها الأفواج السياحية، وإضاءة أنوار خافته، والموسيقى الهادئة خلال تناول الطعام.

وأوضح لـ"الشروق" أنه جرى إقامة العشاء في مطعم الفندق، مع الحرص على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والاشتراطات الصحية خلال تناول الطعام، والتباعد الاجتماعي بتقسيم السائحين إلى مجموعات صغيرة خلال تناول الطعام، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بمحافظة جنوب سيناء، كثفت من تواجدها في الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدن السياحية، وفي محيط الكنائس والمنشآت السياحية، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.