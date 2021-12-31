أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عقد الاجتماع التنسيقي لجهاز حماية الأراضي بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيواني وقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لمناقشة تضافر كل الجهود لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع أيضا التشديد على إعداد قاعدة بيانات مدققة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية أيا كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية والتنسيق معها، وكذا مراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مباني ومنشآت ومزارع إنتاج حيواني على الأرض الزراعية، وكذلك حصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية.

كما تم التوجيه لدى الحاضرين بضرورة نشر كافة القرارات الوزارية المتعلقة بأعمال حماية الأراضي على لوحات بكافة الجمعيات والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة عمل قاعدة معلوماتية على أجهزة الحاسب الآلي بكل جمعية وربطها مع الإدارة والمديرية والوزارة وكذا المرور الميداني والمتابعة والتصدي للحفاظ على الرقعة الزراعية.

من جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه لا تهاون أو تراخي في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية، وضرورة الإزالة الكلية وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.