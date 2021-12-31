شركة فيكتوريا بيكهام تخسر 36 مليون جنيه إسترليني وسط تهديدات بالإغلاق

اضطرت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، ضخ ملايين الجنيهات هي وزوجها دايفيد بيكهام ومجموعة من المستثمرين في شركتها الخاصة، فيكتوريا بيكهام هولدنج، وذلك للحفاظ على بقاء الشركة في الأسواق بعد خسارتها 36 مليون جنية إسترليني هذا العام، بتراجع مبيعات 6% عن العام السابق، وفقا لتقرير الحسابات الذي أصدرته الشركة.

تمتلك فيكتوريا الحصة الأكبر في الشركة التي افتتحها منذ عامين، والتي تبيع خط مستحضرات التجميل الخاص بها، وبالرغم من أن خسارة هذا العام كبيرة بالنسبة لشركة فيكتوريا، إلا أنها لا تقدر بنصف ما خسرته الشركة في العام الماضي، هذا بحسب ما ذكر في موقع ديلي ميل.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الجارديان أنه بسبب خسارة الشركة الكبيرة خلال بداية فترة عزل جائحة كورونا، قام جميع المساهمين بالشركة وعلى رأسهم الزوجان بيكهام بالحصول على قروض تقدر بـ9 مليون جنيه إسترليني لكل قرض لتمويل الشركة والحفاظ على تواجدها في الأسواق.

واجهت عائلة بيكهام سنة قاسية، حيث كان لابد من أن يقوما بتسديد القروض التي حصلا عليها، بالرغم من استمرار الشركة في الخسارة، حتى أن فيكتوريا لجأت إلى خطة الحكومة التي وضعتها لحماية الموظفين المهددين بالفصل من عملهم بسبب عزل كورونا، لكي تدفع رواتب موظفيها.

خططت فيكتوريا لإعطاء 30 موظفا إجازة طويلة حتى تقوم الحكومة بدفع رواتبهم بدلا منها، ولكن بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها، تراجعت عن القرار، مؤكدة أنها لن تفصل أي موظف من موظفي شركتها، وأن سلامة موظفيها وعيشهم برفاهية شيئا هاما بالنسبة لها.

لا أحد يعلم بعد ما هو مستقبل شركة فيكتوريا بيكهام، وهل ستنقذها أموال القروض أم لا، حيث حاول موقع دايلي ميل الحصول على تعليق منها على وضع الشركة بالأسواق حاليا، ولكنها رفضت التعليق.