 الزراعة: ورشة عمل حول تأثير تسريب مياه البحر على تدهور التربة بشمال الدلتا - بوابة الشروق
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الزراعة: ورشة عمل حول تأثير تسريب مياه البحر على تدهور التربة بشمال الدلتا

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
السيد علاء
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 3:02 م

قال الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لوزارة الزراعة، إنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "تأثير تسريب مياه البحر من حيث علاقتها بتغير المناخ علي تدهور التربة في منطقة شمال دلتا النيل.. مصر"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وناقشت الورشة أوجه التعاون بين المعهد و"الفاو" دعما لمواجهة أثر التغيرات المناخية على أراضي محافظات الدلتا.

ومن جانبه، قال د محمد عبدالعزيز، وكيل معهد الأراضي للبحوث والدراسات، أن مشكلة تسرب مياه البحر تحتاج إلى المزيد من الدراسات المتعمقة لتقليل الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة الضارة بالتربة والنبات.

وفي سياق متصل قال "الخولي" إن معهد الأراضي والمياه والبيئة نظم أيضا ورشة عمل تحت عنون "دور محسنات التربة في المشاركة في تحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة".

واستعرض الباحثون بمشروع محسنات التربة مجموعة من الأبحاث التطبيقية الجيدة التي أقيمت بأنواع مختلفة من الأراضي بأقاليم مناخية مختلفة.

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