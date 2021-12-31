السماح لسفينة إنقاذ ألمانية على متنها 440 مهاجرا بالرسو في صقلية

سمحت السلطات الإيطالية لسفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" بالرسو في جزيرة صقلية بعد انتظار دام لأيام.

وحددت السلطات للسفينة التي على متنها 440 مهاجرا الرسو في ميناء مدينة بوتسالو الواقعة في جنوب الجزيرة الإيطالية بالبحر المتوسط ​​في ليلة رأس السنة، حسبما أكدت مديرة العمليات على متن السفينة، ماتيا فايه، لـ(د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وتوجهت السفينة، التابعة لمنظمة "سي ووتش" في برلين، نحو بوتسالو صباح اليوم.

وأنقذت سفينة "سي ووتش 3" مئات الأشخاص في العديد من عمليات الإنقاذ خلال الأيام الماضية. واستقبلت السلطات الإيطالية بالفعل بعض المهاجرين من على متنها بسبب حالتهم الصحية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية أبحرت السفينة مؤخرا قبالة ساحل صقلية. وأرسل الطاقم أمس الخميس نداء آخر إلى إيطاليا مفاده أن هناك أكثر من 200 طفل على متن السفينة ، 167 منهم بدون آباء أو مرافقين. وأوضح النداء أن جميعهم انطلقوا إلى البحر قوارب صغيرة من ليبيا، وكثير منهم يأتون من بلدان جنوب الصحراء.

وسُمح هذا الأسبوع لسفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، والتي كان على متنها ما يقرب من 558 مهاجرا، بالرسو في ميناء أوجوستا الصقلي. ويحاول معظم المهاجرين الوصول من شمال إفريقيا إلى إيطاليا عبر طريق البحر المتوسط ​​الخطير أملا في حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.