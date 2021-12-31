يعتبر افتتاح طريق الكباش من أهم الأحداث التي شهدها العالم خلال عام 2021، حيث جذبت محافظة الأقصر، جنوب مصر، يوم 25 نوفمبر 2021 أنظار العالم كله إليها، وذلك للإحتفال بالانتهاء من مشروع تطوير طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، والذي يعد من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة.

حيث يربط طريق الكباش الذي يزيد عمره على 3500 عاما بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر ونحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر، ويعرف بأنه طريق مواكب الآلهة ويعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بموسم الفيضان.

وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» أبرز الصور التي لفتت انتباه العالم لـ طريق الكباش، وذلك طبقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

*المراكب الذهبية

كانت صورة المراكب الذهبية العائمة التي تتحرك في النيل من أهم الصور التي لفتت أنظار العالم، وذلك لأنها مصممة على الطراز الفرعوني، حيث ترمز إلى ثالوث الآلهة المقدسة آمون وموت وخنسو.

*طريق الكباش

تظهر هذه الصورة طول طريق الكباش البالغ طوله 2700 متر المؤدي من معبد الأقصر في الخلفية إلي معبد الكرنك شمالا، وتبرز الصورة أيضا عظمة الطريق المرصوف بالحجر الرملي وتصطف على جانبيه تماثيل برأس كبش وأبو الهول يعود تاريخها إلي أكثر من 3000 عام.

*المسلة

تظهر هذه الصورة منظرا عاما للتماثيل المضيئة والمسلة المتبقية عند مدخل معبد الأقصر، الذي بني عام 1400 قبل الميلاد، وتوجد المسلة التوأم لها حاليا في باريس بلاس دي لا كونكورد.