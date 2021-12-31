الفلبين تعتزم اتهام امرأة لمغادرتها الحجر الصحي لحضور حفل

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ذكر مسؤولون في الفلبين اليوم الجمعة أن السلطات تستعد لتوجيه اتهامات لمسافرة فلبينية تبين أنها مصابة بكوفيد-19 ولكن يُزعم أنها غادلات الحجر الصحي وحضرت حفلا حيث نقلت العدوى لأشخاص آخرين.

ووصلت المرأة الفلبينية من الولايات المتحدة في 22 كانون أول/ديسمبر الجاري ولكنها قالت لأصدقائها في حفل في اليوم التالي أنها تمكنت من مغادرة فندق الحجر الصحي في منطقة ماكاتي سيتي بمانيلا الكبرى بسبب صلاتها الجيدة.

تبين أن المرأة مصابة بفيروس كورونا بعدما خضعت لاختبار في اليوم الخامس لوصولها ومن حينها تم عزلها .

وقال وزير الداخلية إدوارد آنو إن 15 فردا على الأقل من مخالطي المرأة أصيبوا بكوفيد-19 .

وقال المتحدث الرئاسي كارلو نوجراليس اليوم الجمعة "أي شخص يتعين محاكمته سوف يحاكم. القوانين موضوعة لا لشيء سوى حماية الجميع".

وبموجب البروتوكولات الحالية، يشترط على المسافرين الدوليين الخضوع لحجر صحي لخمسة أيام على الأقل ثم يخضعون لاختبار لكوفيد-19 ويسمح لهم بالمغادرة حالما تتحول نتيجتهم لسلبية.

وصلت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد اليوم الجمعةإلى 2961. وبهذا يصل إجمالي حصيلة الإصابات في الفلبين منذ 2020 إلى أكثر من 841ر2 مليون، بحسب وزارة الصحة، مضيفة أن الوفيات وصلت إلى 51 ألفا و373 بإضافة 133 وفاة.