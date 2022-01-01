محافظ الغربية يقيل 3 مسؤولين لتغيبهم رغم رفع الطوارئ بسبب الأمطار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارا بإيقاف ثلاث نواب لرئيس مركز ومدينة كفر الزيات عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع خصم نصف الراتب، لتغيبهم عن أداء العمل اليوم الجمعة، على الرغم من توجيهات المحافظ المشددة بمنع الإجازات خلال موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.



وأشاد المحافظ، في تصريح صحفي، بالجهود التي يبذلها رجال الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتواجدهم منذ الأمس في قرى ومدن المحافظة، لشفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين من خلال انتشار 494 معدة في جميع أنحاء المحافظة.