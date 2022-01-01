إصابة 3 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة فسيخ في كفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بتسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة فسيخ بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول 3 مصابين بتسمم غذائي، حيث وصل جميع المصابين عن طريق سيارات الإسعاف.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لمستشفى دسوق العام، وتبين إصابة سيدة وبنتيها، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم لوجبه غذائية فاسدة عبارة عن سمك فسيخ، داخل منزلهم بحي النجارين، ليحرر محضر بذلك إداري قسم شرطة دسوق.

وتبين أن المصابين أسرة واحدة مكونة من أم وابنتيها، وهم مروه عبد العزيز الطويل، 22 عاما، نورا عبد العزيز الطويل، 16 عاما، إيمان عبدالله عبد القادر، 48 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، يتلقون العلاج داخل استقبال مستشفى دسوق العام، ويجري عمل الفحوصات والأشعات داخل المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة.