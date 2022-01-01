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ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة بالوراق

مصطفى أمير:
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 11:20 م

ضبطت أجهزة أمن الجيزة المتهم بالاعتداء على سيدة بالوراق وتصويرها أمام المارة بالشارع.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة والتعدى على السيدة لتدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته شقيقتها.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق بالجيزة.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنه ورد إليها بلاغ من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات.

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