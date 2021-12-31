البحرين تعين سفيرا لها في سورية

عينت مملكة البحرين اليوم الخميس سفيرا لها لدى سوريا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين أصدر مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض.

كانت البحرين قد أغلقت سفارتها لدى دمشق في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سورية ،ولكنها أعادت فتح السفارة في كانون الأول/ديسمبر 2018.

كما أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018 بعد سنوات من إغلاقها بعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإغلاق سفاراتها في دمشق.

وزار وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سورية والتقى رئيسها بشار الأسد في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي