أمطار متقطعة ورياح شديدة تجتاح محافظة المنيا

شهدت محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار متقطعة في عدد من المراكز والمدن، مع انخفاض ملحوظ درجات الحرارة على الأنحاء كافة وهواء شديدة بمدينة المنيا الجديدة والمرتفعات.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المدن والأحياء، وشركة المياه، الاشتراك في الدفع بسيارات ومعدات الكسح في أماكن تجمعات المياه، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار؛ للتعامل لشفط المياه الناتجة من الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد، قد حذرت من سقوط أمطار على محافظة المنيا، وتم غلق المحلات والمطاعم، وتشغيل خدمة الديلفري.

وأعلن الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، صيانة كشافات الإنارة بالطرق الرئيسية والطرق المؤدية لدور العبادة المسيحية والكنائس.