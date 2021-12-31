الصين تعاقب الأشخاص الذين يحاولون الفرار من قيود كورونا

تفرض الصين عقوبات على الأشخاص، الذين يتهربون من أحدث إغلاق ضد فيروس كورونا، في مدينة شيان، فيما حثت مسؤولة بارزة المواطنين على اتخاذ "خطوات قوية" للحد من التفشي بالمدينة الواقعة وسط البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن نائبة رئيس الوزراء، سون شونلان قولها إن السلطات المحلية يتعين أن تتبنى إجراءات "مستهدفة وقوية" أكثر وتحسن من المراقبة في الحجر الصحي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" مساء أمس الخميس.

وسجلت الصين 166 حالة مؤكدة محلية اليوم، 161 منها بالمدينة.

ونقل عن سون شونلان قولها ، خلال زيارة إن الوضع بمدينة "شيان" خطير ومعقد.

وحثت سون، وهي المرأة الوحيدة في المكتب السياسي، المكون من 25 عضوا، بالحزب الشيوعي الحاكم، أيضا الحكومة على تعزيز جهود تعقب المنتهكين للقواعد.

وكان يتعين على الشرطة المحلية تعقب الأشخاص، الذين يحاولون التهرب من المراقبة المشددة، ووجهت تحذيرا لرجل، كان يحاول السباحة في نهر "واي" للخروج من البلدة، التي تحمل نفس الاسم، طبقا لما ذكرته الحكومة، بينما ذكرت الشرطة أن شخصا آخر، قطع مسافة 80 كيلومترا( حوالي 50 ميلا) على متن دراجة مشتركة للوصول إلى مسقط رأسه، وتم إحالته للحجر الصحي.

وأحالت الشرطة أيضا رجلا، قطع مسافة 100 كيلومتر، سيرا على الأقدام، من المطار إلى مقاطعة قريبة، إلى حجر صحي وفرضت عليه عقوبة غير محددة.