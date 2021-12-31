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تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تجميل كافة الشوارع بأحواض الزهور، وزراعة عدد كبير من الزهور المتنوعة بكافة حدائق المدينة، وإعادة تأهيل وتطوير بعض الطرق.

وأكد المحافظ أنه جرى وضع العلامات الإرشادية والمضيئة بكافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، إضافة إلى تشجير الحدائق والشوارع الرئيسية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال التجميل وإنشاء أحواض الزهور التشجير والإنارة بحديقة وميدان الصداقة الدولية، وبوابة شرم الشيخ- دهب، وميدان السلام، وأيقونة السلام، وطريق السلام، وكافة الميادين بشرم الشيخ.

وأثنى المحافظ أعمال التجميل التي تجري بالمدينة، ووجه بزيادة المساحات الخضراء، والاهتمام بالنظافة، ووضع العلامات الإرشادية والمضيئة بكافة الطرق، وتكثيف أعمال النظافة لتظهر مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على إجراء حوار مع السائحين خلال تجولهم بالمدينة، لتهنئتهم برأس السنة الميلادية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.