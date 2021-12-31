المراكز الأمريكية: زيادة جديدة في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر أمس الخميس أن الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد سجلت زيادة غير مسبوقة.

ووصل متوسط الإصابات اليومية بالوباء في البلاد إلى 316 ألفا على مدار سبعة أيام، ليبلغ المعدل 700 إصابة بين كل مئة ألف من السكان.

وكان المتوسط اليوم، على مدار سبعة أيام خلال شهري كانون أول/ديسمبر 2020 وكانون ثان/يناير 2021، وصل إلى 250 ألفا، بحسب البيانات.

يشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تشهد زيادة متسارعة منذ فترة ما قبل احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس). وتلقي السلطات الأمريكية باللائمة على المتحور أوميكرون بقدرته الشديدة على الانتشار. ورغم ذلك، تنتشر الإصابات بالمتحور دلتا على نحو كبير في بعض أنحاء البلاد.

وتراجع إلى حد كبير عدد مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون العلاج بالمستشفيات في أمريكا مقارنة بما كان عليه الحال خلال الصيف أو خلال موجة الإصابات بالمتحور دلتا في الشتاء الماضي.

وبحسب المراكز الأمريكية، هناك حوالي 76 ألف مريض بكوفيد-19 يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا. وكان العدد وصل أحيانا إلى 125 ألفا في شهر كانون ثان/يناير 2021، في ظل معدل منخفض للتطعيم ضد الوباء آنذاك.

وسجلت حملة التطعيم في الولايات المتحدة تقدما بطيئا في الأونة الأخيرة.

وبحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى حوالي 62 في المئة من سكان أمريكا تطعيما كاملا ضد كورونا. كما تم إعطاء حوالي ثلث السكان جرعات ثالثة، منشطة.