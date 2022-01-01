 أنغام: أتجنب النظر للجمهور أثناء الغناء.. ولا أتعمد إخفاء كتفي الأيمن (فيديو) - بوابة الشروق
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أنغام: أتجنب النظر للجمهور أثناء الغناء.. ولا أتعمد إخفاء كتفي الأيمن (فيديو)

أنغام
أنغام
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 11:25 م

قالت المطربة أنغام، إنها تتمنى احتضان جمهورها في الحفلات الفنية التي تعقدها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "لايف من الدوبليكس" على شاشة "on"، أنها لا تنظر للجمهور كثيرًا أثناء الغناء خشية تعرضها للتشتيت، لكنّها أوضحت أنها تحاول منح الجمهور إيحاء بأنها تنظر إليه.

وأوضحت أنغام، أنها تندمج خلال الغناء مع حالة "السيدة" التي تعبّر عنها الأغنية، وهو ما يمثّل جانبًا تمثيليًّا خلال الغناء.


وتحدّثت أنغام عن شعورها إذا ما وجدت فنانة ترتدي فستانًا مشابها لفستانها، قائلة: "مش بضايق لكني مش بكون مبسوطة.. لكن لو حد عامل زي أغنيتي تبقى مصيبة.. دي تزعل بقى".

وأشارت إلى أنها تعاني من مشكلة في كتفها الأيمن، لكنّها لا تتعمّد إخفاءه في صورها التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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