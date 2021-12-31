ظهور أول تفشي مجتمعي بمتحور أوميكرون في هونج كونج

أظهرت الاختبارات إصابة شخصين في كونج كونج بكوفيد-19، ما يمثل أول تفشي مجتمعي للفيروس خلال سبعة أشهر تقريبا لأشخاص ليس لديهم تاريخ سفر حديث أو صلات بالصناعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإصابات على صلة بفرد من طاقم جوي جاءت نتيجة اختباراته إيجابية لمتحور أوميكرون شديد العدوى بعدما قام بجولة في المدينة عقب رحلة جوية خارج البلاد.

وذكر مسؤولون حكوميون في موجز اليوم الجمعة أن المريض الأول يبلغ 76 عاما وهو ووالد أحد أفراد طاقم جوي. وكان قد تناول الغداء مع ابنه وامرأة أخرى في مطعم صيني تقليدي في كولون تونج في 27 ديسمبر.

والمريض الآخر رجل أيضا في الـ34 من العمر وكان في نفس المطعم وعلى مسافة 10 أمتار منهم وكان برفقة ثلاثة من أفراد أسرته.

وقررت شركة الخطوط الجوية في هونج كونج "كاثي باسيفيك أيروايز" تعليق رحلات الشحن للمسافات الطويلة لمدة سبعة أيام، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية أمس الخميس .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة، أنه تمت زيادة فترة الحجر الصحي لأطقم الضيافة الجوية من ثلاثة إلى سبعة أيام. وسيسري تدبير الحجر الصحي الجديد اعتبارا من بعد منتصف ليل غد الجمعة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تعتزم بشكل مؤقت إلغاء بعض رحلات الركاب من وإلى هونج كونج حتى الربع الأول من عام 2022 دون الخوض في تفاصيل.

وفي سياق آخر، تعتزم هونج كونج جعل تلقي جرعة واحدة، على الأقل، من لقاح كورونا إلزاميا لمرتادي بعض المطاعم والأماكن الترفيهية مثل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية قبل حلول العام القمري الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج صوفيا تشان قولها في مؤتمر صحفي إن من بين الأماكن الأخرى التي يتعين على مرتاديها تلقي لقاح كورونا الملاعب الرياضية المغلقة والمكتبات العامة والمتاحف وقاعات الحفلات الغنائية.

وأضافت أنه يتعين أيضا على العاملين في هذا الأماكن الحصول على اللقاح قبل تاريخ معين.

وسوف يتم إعفاء من يعانون من حالات صحية معينة أو من هم دون سن تلقي اللقاح.