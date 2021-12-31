عضو بمجلس السيادة السوداني يعتزم الاستقالة احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين

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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور عبد الباقي عبد القادر إنه يعتزم الاستقالة احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف عبد القادر أنه أرسل رسالة الى مدير مكتب رئيس المجلس السيادي لتحديد موعد معه لتقديم استقالته، حسبما ذكرت اليوم الجمعة صحيفة "السوداني".

وتابع: "السبب هو استمرار التعامُل العنيف مع المُتظاهرين".

وأعلنت الشرطة السودانية في بيان اليوم وفاة 4 أشخاص وإصابة 296 آخرين في مظاهرات أمس الخميس، الثلاثين من ديسمبر الجاري.

وأشارت الشرطة إلى إصابة 49 من قواتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كان تجمع المهنيين السودانيين، دعا إلى إطلاق تظاهرات جديدة تحت شعار "مليونية 30 ديسمبر"، قال إن الغرض منها هو "انتزاع سلطة الشعب" و"تنصيب سلطة مدنية خالصة".

ويمر السودان بحالة من الاحتقان منذ 25 أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.