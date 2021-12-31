نعى مستشار رئيس جمهورية العراق السابق فخري كريم زنكنة، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق قائلاً : وداعاً جابر عصفور وقد جعلت من الفراق فقداناً أبدياً، وداعاً جابر مع أنك خذلتني وأخلفت وعدك بلقاء قريباً يتحقق.



وكتب فخري كريم للشروق: وداعاً جابر لأنك ضيقت عليّ فضاء القاهرة وجعلتني غريب الدار فيها ويتَّمتني من توأم روحي، وداعاً جابر يامن حولت القاهرة الى بيتٍ اليف للمثقفين والمبدعين وأعدت ألقها وأزحت عنها مَكر السياسة وجردتها من سلطتها لتفرض هيبة الثقافة بديلاً.



وواصل بعدها: وداعاً جابر وانت ترحل محمولاً على نسيج ما أبديت، وما تفردت به في مواجهة الجهالة وانت تُشرع ابواب التنوير والحداثة والعقلانية في مواجهة التكفير والانغلاق والماضوية المجردة من قيم الجمال والتسامح والاستنهاض الخلاق.



استطرد: وداعاً جابر، مُسامحٌ انت رغم انك عمقت وحدتي وتركتني اتلفتُ بحثاً عنك في مدينتك التي صرت اعشقها بعد ان وجدتك فيها، فاتسعت صحبتي، بمن كانوا معك وحولك وحتى على مسافة منك. ومنهم من اختار عصيان صداقتنا فرحل متعجلاً دون استئذانٍ كما فعلت انت، فحُرمت من مزاراتٍ كانوا مفاتيحها، فضاقت مديات المدينة التي احببت وهي المضيئة الساهرة . لقد ابعدت ما تبقى لي فيها وانت ترحل.



واختتم: وداعاً جابر رغم انك خذلتني وحرمتني مما كنت اتوسدهُ في متاهة عالمنا الذي صرنا نبحث فيه عن بارقة أمل وسراب مرتجى.. عزيزي جابر وداعاً والى الملتقى.



يشار إلى أنه قد رحل عن عالمنا، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، صباح اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة، دخل على إثرها الرعاية المركزة، منذ عدة أيام.