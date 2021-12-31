رئيس جامعة الأقصر يشهد توقيع عقود 13 مشروعا للانضمام لحاضنة أعمال «مسار»

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات توقيع مؤسسة إنرووت للتنمية، اليوم الخميس، عقود مع 13 مشروعًا ناشئًا من محافظتي الأقصر وقنا للانضمام لحاضنة أعمال مشروع مسار بالجامعة.

وقال يوسف هشام، مسئول المشروع في الأقصر، إن برنامج الاحتضان لهذه المشروعات الذي سينطلق في يناير 2022 ويستمر 6 أشهر، هو المرحلة الثالثة من المشروع بعد مرحلتي التدريب التعريفي والمعسكر المكثف "ابدأ حلمك"، مضيفًا أن رواد الأعمال من الشباب سيستفيدون من برنامج الدعم الفني والتدريبات وفعاليات التشبيك والاستشارات والزيارات الميدانية والتدريبات المتخصصة التي تقدمها الحاضنة.

وأشار هشام إلى أن المشروعات التي سيتم احتضانها تتنوع بين قطاعات الأعمال الزراعية وإدارة المخلفات والصناعات الإبداعية، وتقدم حلولًا لسد الفجوات في السوق المحلي واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور هاني السلاموني، رئيس قطاع المشروع، إلى أن مشروع مسار يتماشى مع توصيات منتدى شباب العالم 2018 لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على ريادة الأعمال وتأسيس مشروعات ناشئة في مصر وأفريقيا، بحيث تصبح مصر مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال في القارة بما يساهم في النمو الاقتصادي ويرفع من الإنتاج المحلي لمصر وإفريقيا.

ومن جانبه، هنأ رئيس جامعة الأقصر، أصحاب المشروعات الفائزة، معبرا عن سعادته بما حقتته حاضنة أعمال مسار من تدريب لشباب المحافظة على ريادة الأعمال وصولا إلى توقيع عقود 13 مشروعا ناشئا، مطالبا أصحاب المشروعات باستثمار الفرصة وتحقيق أكبر استفادة.

يذكر أن مشروع مسار لريادة الأعمال صممه خبراء بهدف تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق وسلاسل القيمة، والتوعية بريادة الأعمال، وتنسيق الجهود المبذولة في مجتمع ريادة الأعمال في صعيد مصر، اتساقا مع رؤية مصر 2030.