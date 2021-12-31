1000 شركة تسجل بياناتها بالغرفة حتى الآن استعدادا لتنظيم العمرة.. و2يناير أخر موعد للتسجيل



الثلاثاء.. انطلاق فعاليات ملتقى خدمات المعتمرين بالقاهرة.. وتداعيات أوميكرون تتصدر المشهد



بعد توقف دام لأكثر من عامين متتالين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، تبدأ شركات السياحة المصرية غدا السبت الأول من يناير، توثيق عقود وكالات العمرة وتستمر عمليات التوثيق حتى يوم 25 من الشهر ذات، بعد اعتماد وزارة السياحة والاثار رسيما لضوابط العمرة.



وتواصل غرفة شركات السياحة تلقي بيانات شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة لهذا العام قبل غلق باب التقديم، حيث أن أخر موعد لقيام الشركات بتسجيل بياناتها على الموقع هو يوم الأحد 2 يناير.



من جهته، طالب أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، بتوخي الدقة أثناء إدراج البيانات والحذر الشديد؛ حرصا على عدم ظهور أي عقبات مستقبلا نتيجة الخطأ في عملية إدخال البيانات.



وأوضح أن على الشركة الدخول على موقع الغرفة وتبويب "بيانات خاصة"، لملء البيانات المطلوبة، حتى تتمكن الغرفة من موافاة وزارة السياحة بتلك البيانات في أسرع وقت ممكن.



وأشار إلى أن هذا العام سيشهد وللمرة الأولى اعتماد عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين هذا العام إلكترونيا عبر البوابة المصرية للعمرة، حيث تدرج الوكالات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركة سياحة مصرية بيانات الشركة المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد.



وذكر أن الوكالات السعودية ستضيف عقد الوكالة مع شركة السياحة على البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن العقد سيتضمن توقيع وخاتم الوكالة السعودية، وكذا اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية.



وارتفع عدد الشركات التي سجلت بياناتها على الموقع الإلكتروني للغرفة كأحد الاجراءات اللازمة لتنظيم العمرة إلى نحو 1000 شركة سياحية.



واعتمد خالد العناني وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.



وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.



كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.



وأشارت الضوابط إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.



وأوجبت الضوابط ضرورة التزام الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الإلتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.



وفي سياق متصل، تنطلق يوم الثلاثاء القادم 4 يناير فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الدولي المصري السعودي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين 2022 بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وتستمر لمدة يومين تحت شعار "كلنا مسؤول.. نعود بحذر" لاستعراض أخر التطورات الجديدة بشأن رحلات العمرة خلال الموسم الجديد في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأيضا بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذى يتصدر المشهد حاليا.



وفي إطار الاستعدادات لموسم العمرة والتنافس الشديد بين الوكلاء السعوديين على التعاقد مع شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة، عقدت مجموعة إيلاف السعودية للحج والعمرة ندوة عن نظام "العمرة أون لاين" وطرق الحجز للموسم الجديد وكذلك كيفية وطريقة الحجز من خلال المنصة الرسمية وأيضا عن أنظمة وزارة والحج والعمرة والتحديات والفرص التى قد تواجهها الشركات السياحية المصرية العاملة فى نشاط الحج والعمرة وفهم دور مشغلى العمرة والوكلاء والفنادق وفقا للإجراءات الجديدة والتوجه الى الأونلاين.